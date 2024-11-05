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Главный тренер «Реала» считает Мбаппе главной проблемой команды

Give me Sport: наставник «Реала» Анчелотти считает Мбаппе главной проблемой

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает французского форварда клуба Килиана Мбаппе главной проблемой команды, передает Give me Sport.

Специалист недоволен тем, что Мбаппе не отрабатывает в обороне. Анчелотти считает, что из-за этого в игре команды появился дисбаланс.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «Реал» в чемпионате Испании десять матчей, забив шесть мячей.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 24 очка. На первой строчке идет каталонская «Барселона», имея в активе 33 балла. Замыкает тройку сильнейших мадридский «Атлетико», который набрал 23 балла.

Ранее Мбаппе хотел купить акции клуба Александра Головина.

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