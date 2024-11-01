Мбаппе хотел купить акции клуба Головина

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в начале 2024 года хотел приобрести акции футбольного клуба «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, передает L'Équipe.

Мбаппе хотел купить акции через свой инвестиционный фонд, но сделка сорвалась из-за высокой цены.

Летом Мбаппе приобрел пакет акций французского «Кана» за €20 млн.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. Всего в текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел десять матчей, забив шесть мячей.

Ранее «ПСЖ» отказался выплачивать Мбаппе €55 млн даже после проигранной апелляции.