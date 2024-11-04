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Провалившего тест на наркотики россиянина допустили до тренировок в НХЛ

Провалившего тест на наркотики Ничушкина допустили к тренировкам с «Колорадо»

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Michael Dwyer/AP

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин был допущен к полноценным тренировкам с основной командой. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

14 мая стало известно, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Сообщалось, что игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства.

В апреле 2023 года Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии плей-офф против «Сиэтла». Позже он пропустил все оставшиеся игры плей-офф из-за скандала с пьяной девушкой.

Ничушкин в минувшем сезоне набрал 47 очков (17+30) в 53 матчах регулярного чемпионата, в двух играх плей‑офф отметился заброшенной шайбой.

Ранее табличку с фамилией Ничушкина удалили из раздевалки «Колорадо».

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