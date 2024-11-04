Экс-футболист «Спартака» назвал игрока, который станет лидером ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов назвал полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка будущим команды. Слова экс-игрока приводит «Чемпионат».

«Кисляк — игрок стартового состава. Обученный, с прекрасной школой. Уверен на 100%, что это будущее армейцев на ближайшие несколько лет. Видно, что пока это маленький мастер. Надеюсь, он вырастет в большого игрока», — заявил Титов.

19-летний Кисляк является воспитанником академии московского ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €700 тыс.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают шестую строчку. В их активе 24 балла после 14 матчей. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» — у них 36 очков. На втором месте идет «Зенит» (33), на третьем — «Локомотив» (31).

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 ноября.

Ранее была названа главная ошибка ЦСКА в матче со «Спартаком».