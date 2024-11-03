«Сыграло плохую шутку»: названа главная ошибка ЦСКА в матче со «Спартаком»

Российский тренер Дмитрий Аленичев заявил, что наставник московского ЦСКА Марко Николич ошибся, когда в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» поставил задачу играть от обороны. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В трех последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили ноль за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком» откровенно в автобус, сыграло с ними плохую шутку», — заявил специалист.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

«Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.

Ранее Юрий Семин одной фразой описал матч ЦСКА — «Спартак».