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Суд перенес слушания по делу Промеса

Суд в Амстердаме отложил слушания по делу Промеса на неопределенный срок

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Слушания по апелляциям дела нидерландского футболиста Квинси Промеса были отложены на неопределенный срок. Слова пресс-секретаря Дилана де Хаана приводит РИА Новости.

«На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределенный срок», — заявил де Хаан.

Также в суде добавили, что причиной отсрочки слушаний является необходимость заслушать показания четырех свидетелей.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На его счету 114 голов в 235 матчах за красно-белых.

Ранее сообщалось, что ОАЭ могут отказаться экстрадировать Промеса в Нидерланды.

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