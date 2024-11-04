В ЦСКА заявили о спаде формы

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что некоторые игроки клуба потеряли форму. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Спартак» играл лучше нас, тут нечего добавить. У нас происходит спад формы. Когда происходит спад у лидеров, то это, конечно, влияет на состояние команды. Когда наступает заключительный отрезок года, надо стараться использовать весь ростер», — заявил Николич.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в ЦСКА рассказали о санкциях к Ивану Облякову.