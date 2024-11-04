Психолог назвал главное качество Загитовой

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила интервью фигуристки Алины Загитовой Надежде Стрелец, заявив, что у спортсменки устойчивая психика, передает Sport24.

«Психика должна быть устойчивой у спортсменки, и у Загитовой это есть. Большая уверенность в себе, вера в свои возможности, будущий успех — вот это самое главное качество Загитовой», — сказала Маремпольская.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова ответила на вопрос о романе с Егором Кридом.