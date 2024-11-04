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Аршавин схватил комментатора «Матч ТВ» за горло

Футболист Аршавин схватил комментатора «Матч ТВ» Генича за горло

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Матч ТВ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин схватил комментатора «Матч ТВ» Константина Генича, обсуждая драку, которая произошла во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком». Полную версию этого диалога Генич опубликовал в своем Telegram-канале.

Аршавин и Генич обсуждали потасовку, которая произошла между игроком ЦСКА Виллианом Рошей и Русланом Литвиновым из «Спартака». Аршавин решил показать на Гениче, как Роша атаковал Литвинова.

Роша и Литвинов получили по красной карточке. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

«Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.

Ранее матчи с ЦСКА назвали красной тряпкой для «Спартака».

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