Матчи с ЦСКА назвали красной тряпкой для «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо после победы красно-белых над столичным ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что в клубе ему сразу объяснили, насколько принципиальными являются матчи с армейским клубом. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это самый важный матч российского футбола, мне сразу объяснили это в «Спартаке». Так что меня не сильно удивили все эти стычки и красные карточки. Для «Спартака» эти игры как красная тряпка для быка. Результат достигнут, очень важная победа. После побед в дерби команда может еще несколько игр быть на эмоциональном подъеме», — заявил Рианчо.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

«Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.

Ранее была названа главная ошибка ЦСКА в матче со «Спартаком».