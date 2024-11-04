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Российский вратарь рассказал о шутках Овечкина

Российский вратарь «Каролины» Кочетков рассказал, что Овечкин шутит над ним

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Kamil Krzaczynski/Reuters

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков рассказал, что перед матчами над ним шутит форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, передает RMNB.

«Да, он часто шутит. Он каждый раз говорит мне много всяких гадостей, что забьет мне. И он забил. Все русские это делают. Это не проблема для меня», — сказал Кочетков.

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата. В составе «Каролины» дублем отметился признанный первой звездой игры российский защитник Дмитрий Орлов (15-я и 26-я минуты), также шайбы забивали Мартин Нечас (23) и российский нападающий Андрей Свечников (60). У «Вашингтона» авторами голов стали российский нападающий и капитан Александр Овечкин (20) и Брэндон Дьюхейм (20).

Овечкин забросил 860-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов.

Ранее в НХЛ отреагировали на юбилейную шайбу Овечкина в лиге.

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