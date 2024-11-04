Дзюба рассказал, будет ли для него принципиальным матч против «Спартака»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что матч против московского «Спартака» не будет для него принципиальным, передает Sport24.

«Насколько будет принципиальным матч против «Спартака»? Не могу сказать, что что-то запредельное. Мне не так много осталось, и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться», — сказал Дзюба.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном» состоится в Москве 10 ноября. Команды выйдут на поле в 15:15 по московскому времени.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в семи матчах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

18 октября Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча РПЛ с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра. 3 ноября Дзюба вышел на поле после травмы в матче с самарскими «Крыльями Советов» и отметился забитым мячом, а его клуб победил со счетом 2:0.

Ранее «Крылья Советов» назвали «Акрон» квадробером.