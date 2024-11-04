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Дзюба рассказал, будет ли для него принципиальным матч против «Спартака»

Футболист Дзюба сказал, что матч со «Спартаком» не будет принципиальным для него

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ФК «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что матч против московского «Спартака» не будет для него принципиальным, передает Sport24.

«Насколько будет принципиальным матч против «Спартака»? Не могу сказать, что что-то запредельное. Мне не так много осталось, и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться», — сказал Дзюба.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном» состоится в Москве 10 ноября. Команды выйдут на поле в 15:15 по московскому времени.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в семи матчах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

18 октября Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча РПЛ с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра. 3 ноября Дзюба вышел на поле после травмы в матче с самарскими «Крыльями Советов» и отметился забитым мячом, а его клуб победил со счетом 2:0.

Ранее «Крылья Советов» назвали «Акрон» квадробером.

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