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Дубль Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (домашняя арена «Рейнджерс»), завершилась со счетом 5:2. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 35 сейвов, его соотечественник и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин тоже отразил 35 бросков.

Дубль в составе победившей команды оформил российский нападающий Артемий Панарин. Также в составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер, Винсент Трочек и Адам Эдстрём. В составе «Айлендерс» шайбы забросили Кейси Сизикас и Брок Нельсон.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей в последних четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеисты «Айлендерс» потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах. «Рейнджерс» набрали 17 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 10 очками — на 13-й строчке в той же конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» сыграют с «Баффало Сэйрбз», игра состоится 8 ноября, стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. «Нью-Йорк Айлендерс» сразится с «Питтсбург Пингвиз» 6 ноября, хоккеисты начнут матч в 03:00 по московскому времени.

Ранее «Вашингтон» Александр Овечкина побил клубный рекорд.

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