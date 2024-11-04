Овечкин стал ближе к рекорду Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в городе Роли (штат Северная Каролина), закончилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Каролины» дублем отметился признанный первой звездой игры российский защитник Дмитрий Орлов (15-я и 26-я минуты), также шайбы забивали Мартин Нечас (23) и российский нападающий Андрей Свечников (60). У «Вашингтона» авторами голов стали российский нападающий и капитан Александр Овечкин (20) и Брэндон Дьюхейм (20).

Овечкин забросил 860-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов.

2 ноября Овечкин установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив шайбу и отдав две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса».

Овечкин стал первым хоккеистом в XXI веке в возрасте 39+ лет, которому удалось набрать 3 очка в двух матчах подряд в НХЛ. Это достижение в XX веке покорялось Жану Рателю, Горди Хоу и Тиму Хортону.

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2.

Ранее Овечкин рассказал, с кем бы он выступил на «Ледниковом периоде».