Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив шайбу и отдав две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Коламбус».

Овечкин стал первым хоккеистом в XXI веке в возрасте 39+ лет, которому удалось набрать 3 очка в двух матчах подряд в НХЛ. Это достижение в XX веке покорялось Жану Рателю, Горди Хоу и Тиму Хортону.

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2. Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Коламбусом», стала для россиянина шестой в первых десяти играх сезона-2024/25.

«Вашингтон» после 11 сыгранных матчей набрал 16 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции «Флорида», имея в активе 19 баллов.

«Коламбус» идет на 11 месте в Восточной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матчем «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин приблизился к рекорду Гретцки.