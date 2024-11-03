Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вашингтон» Овечкина побил клубный рекорд

«Вашингтон» Овечкина побил клубный рекорд по голам в десяти первых матчах сезона

close
Seth Wenig/AP

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» побил клубный рекорд по голам в десяти первых матчах сезона.

В текущем сезоне «Вашингтон» забросил 44 шайбы в десяти стартовых матчах. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1991/92, когда «столичные» забросили 43 шайбы.

В матче, который состоялся 3 ноября, «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2. Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Коламбусом», стала для россиянина шестой в первых десяти играх сезона-2024/25.

Теперь на счету Овечкина 859 заброшенных шайб в НХЛ. Уэйн Гретцки, который является лучшим бомбардиром в истории НХЛ, за свою карьеру забросил 894 шайбы.

«Вашингтон» после 11 сыгранных матчей набрал 16 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции «Флорида», имея в активе 19 баллов.

«Коламбус» идет на 11 месте в Восточной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матчем «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами