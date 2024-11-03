«Вашингтон» Овечкина побил клубный рекорд

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» побил клубный рекорд по голам в десяти первых матчах сезона.

В текущем сезоне «Вашингтон» забросил 44 шайбы в десяти стартовых матчах. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1991/92, когда «столичные» забросили 43 шайбы.

В матче, который состоялся 3 ноября, «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2. Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Коламбусом», стала для россиянина шестой в первых десяти играх сезона-2024/25.

Теперь на счету Овечкина 859 заброшенных шайб в НХЛ. Уэйн Гретцки, который является лучшим бомбардиром в истории НХЛ, за свою карьеру забросил 894 шайбы.

«Вашингтон» после 11 сыгранных матчей набрал 16 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции «Флорида», имея в активе 19 баллов.

«Коламбус» идет на 11 месте в Восточной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матчем «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ.