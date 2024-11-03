«Ничего не оставалось»: Дзюба о своем голе за «Акрон»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба объяснил свой гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказав, почему решил взять игру в моменте на себя. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Бакаев сделал длинную передачу, я напугал двух защитников, подобрал мяч. Прочитал чуть ситуацию, и все. Видел, что справа кто‑то бежал, думал покатить, но потом решил, что надо самому попытаться. Просто на паузе попробовал сделать черпачок, а вратарю уже ничего не оставалось», – отметил Дзюба.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Акрона». Гол Дзюбы стал вторым, он отличился на 72-й минуте игры.

В турнирной таблице РПЛ «Акрон» идет на восьмом месте, набрав 16 очков. «Крылья Советов» занимают десятое место, набрав 12 баллов.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в семи матчах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 18 октября Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча РПЛ с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

Ранее Валерий Газзаев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» худшим за всю историю.