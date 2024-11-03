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Газзаев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» худшим за всю историю

Тренер Газзаев: это было одно из худших дерби за всю историю ЦСКА со «Спартаком»

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев подверг критике матч армейцев со столичным «Спартаком», который прошел в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и заявил, что игра оставила неприятные впечатления. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Скажу, что это было одно из худших дерби за всю историю ЦСКА со «Спартаком». Очень грязный матч, мало качества, сплошные единоборства, стычки и драки. Качества игры было крайне мало. Но даже так, стоит сказать, что «Спартак» чуть лучше играл, и на мой взгляд, заслуженно победил», — заявил Газзаев.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

«Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.

Ранее Юрий Семин одной фразой описал матч ЦСКА — «Спартак».

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