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Лидер КХЛ одержал восьмую победу подряд

Лидер КХЛ «Локомотив» обыграл «Трактор», одержав восьмую победу подряд

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ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над челябинским «Трактором».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, завершилась с результатом 5:3. В составе победившей команды отличились Александр Радулов, который оформил дубль, Максим Шалунов, Степан Никулин и Павел Красковский. У хозяев шайбы забросили Артем Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров.

Для «Локомотива» эта победа стала восьмой подряд. Ярославская команда, набравшая 42 балла, лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор», в активе которого находится 34 очка, также находится в лидерах — в Восточной конференции КХЛ.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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