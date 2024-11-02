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Звездный новичок СКА назвал отличие НХЛ от КХЛ

Защитник СКА Деанджело назвал единственную разницу между НХЛ и КХЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Защитник СКА Тони Деанджело сравнил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Слова хоккеиста приводит «Чемпионат».

«Не думаю, что КХЛ чего-то не хватает. Это отличная лига, здесь замечательные болельщики, стадионы. Просто многие суперзвезды играют в НХЛ. Мне кажется, это единственная разница», — заявил Деанджело.

В феврале 2021 года Деанджело, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», был выставлен на драфт отказов после драки с россиянином Александром Георгиевым. Американец ударил голкипера своей команды, потому что посчитал его виноватым в пропущенной в овертайме шайбе от «Питтсбурга».

В своей карьере 28-летний Деанджело выступал за «Аризону», «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию». В 371 матче, проведенном в НХЛ, хоккеист набрал 210 (48+162) очков.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Деанджело назвали усилением СКА до первого скандала.

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