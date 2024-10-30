«Бьет по уверенности»: Медведев о вылете с турнира в Париже

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев критично оценил свое поражение на турнире серии «Мастерс» в Париже, отметив, что подобные проигранные встречи бьют по уверенности. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если такой матч проигрывать в 21 год, то это опыт, а в 28 — это просто поражение, которое бьет по уверенности», — заявил Медведев.

Российский теннисист начал свое выступление сразу со второго круга и проиграл представителю Австралии Алексею Попырину. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 33 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7). За время поединка Медведев 11 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 13. Попырин сделал пять эйсов, две двойных ошибки и реализовал три брейк-поинта из десяти.

Медведев третий раз подряд проиграл в первом для себя матче на турнире серии «Мастерс» в Париже.

22 октября стало известно, что Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов. Этот турнир станет для него шестым подряд.

Ранее российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге.