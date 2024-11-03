Дзюба забил за «Акрон» и помог команде обыграть «Крылья Советов»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отличился забитым мячом в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Родригу Эшковал. Он отличился на 20-й минуте. Дзюба нанес точный удар на 72-й минуте матча.

В турнирной таблице РПЛ «Акрон» идет на восьмом месте, набрав 16 очков. «Крылья Советов» занимают десятое место, набрав 12 баллов.

Лидируют в чемпионате петербургский «Зенит» и «Краснодар», набрав по 33 очка, но у «Краснодара» есть игра в запасе с «Оренбургом». Встреча пройдет 3 ноября.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в семи матчах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

18 октября Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча РПЛ с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

Ранее Дзюба заявил, что у него высокий настрой на матчи РПЛ.