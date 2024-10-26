Футболист Дзюба: я часто заведенный

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что у него сохраняется высокий настрой на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Я часто заведенный. Когда есть результат, то говорят, что заведенный. Когда нету его, говорят, что я не в форме. Это вранье. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым», — сказал Дзюба.

36-летний Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. 18 октября Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча РПЛ с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

Ранее бывший тренер сборной России повлиял на переход Дзюбы в «Акрон».