Стали известны даты ответных матчей Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/4 финала Пути регионов и ответных игр Пути РПЛ Кубка России.

В Пути регионов «Тюмень» сыграет с «Краснодаром» 26 ноября. В этот день сыграют ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Матчи «Урал» (Екатеринбург) — «Химки» и «Сочи» – «Динамо» (Махачкала) состояться 27 ноября.

Ответные матчи Пути РПЛ состоятся с 26 по 28 ноября. 26 ноября сыграют ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань). 27 ноября свои игры проведут «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ростов» – Спартак (Москва). 28 ноября состоится матч «Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва).

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ состоятся 5 и 6 ноября. 5 ноября сыграют «Спартак» — «Ростов» и «Динамо» — «Локомотив». 6 ноября встретятся «Рубин» — ЦСКА и «Зенит» — «Ахмат».

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит», обыгравший в финале калининградскую «Балтику».

Ранее 16-летний футболист установил мировой рекорд.