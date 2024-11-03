Игрок ЦСКА о драке в матче со «Спартаком»: трое игроков «Спартака» пошли на меня

Футболист московского ЦСКА Виллиан Роша заявил, что арбитру матча Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» стоило удалить больше игроков красно-белых после драки, передает РИА Новости.

«Трое игроков «Спартака» пошли на меня. Когда судья пошел на VAR, он поступил правильно удалив Литвинова. Но, мне кажется, судья должен был удалить больше спартаковцев», — сказал Роша.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятом месте, набрав 25 очков, ЦСКА идет на шестом месте, имея в активе 24 балла.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что футболисты команды вышли запугивать «Спартак».