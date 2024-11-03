Экс-игрок ЦСКА заявил, что футболисты команды вышли запугивать «Спартак»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин раскритиковал поведение игроков красно-синих Мойзеса и Виллиана Роши в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», передает «Чемпионат».

«Мне не понравилось отношение Мойзеса и Роши. Они почему-то вышли не обыгрывать соперника, а провоцировать и запугивать. Не надо бить. Проигран матч, который точно могли выиграть», — сказал Алдонин.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

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