Московские «Спартак» и ЦСКА установили рекорд XXI века по удалениям в дерби, сообщает Opta Sports.

В матче, который состоялся 2 ноября были удалены три футболиста. На 58-й минуте встречи за драку красные карточки получили игрок ЦСКА Виллиан Роша

и футболист красно-белых Руслан Литвинов. За пять минут до конца встречи за вторую желтую карточку был удален игрок армейцев Иван Обляков.

Это первый подобный случай в дерби с 29 июля 2000 года. Тогда красные карточки перед собой увидели четыре футболиста, а ЦСКА победил со счетом 2:1.

Встреча, прошедшая 2 ноября, завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали массовую драку в дерби с ЦСКА.