Тренер ЦСКА назвал главную причину поражения «Спартаку» в дерби

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что его команда уступила из-за нехватки концентрации в ключевые моменты игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Маленькие детали делают разницу, они решают многое. Существует команда. Была эмоциональная ситуация, и я не понимаю почему (случилась такая реакция). Можно быть эмоциональным, но нельзя получать красные карточки. Я этого не понимаю. Нехватка настроя? Мы были настроены на игру, не могу ничего плохого про своих ребят сказать», — заявил Николич.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Деян Станкович остался доволен игрой Данила Пруцева в дерби с ЦСКА.