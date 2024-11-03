«Он сделает это на 300%»: в «Спартаке» остались в восторге от игры полузащитника

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что в восторге от игры полузащитника Данила Пруцева, который по итогам встречи оформил две голевые передачи и выиграл приз лучшему игроку. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я уже давно говорил, что Пруцев — профессионал высочайшего уровня. Если просишь его что-то сделать, от он выполнит это на 300%. Я горжусь всеми ребятами сегодня, потому что каждый из них мог бы стать лучшим игроком матча. Через такие игры и формируется команда», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» сожалеют из-за отсутствия фанатов в дерби с ЦСКА.