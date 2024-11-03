В «Спартаке» сожалеют из-за отсутствия фанатов в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что сожалеет из-за отсутствия активных фанатов, которые бойкотируют игры чемпионата после введения закона о Fan ID. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне жаль, что на дерби были проданы не все билеты, не все фанаты смогли увидеть эту игру. Мы в первую очередь играем для них. Сюрпризов было ноль, я очень рад, что «Спартак» победил здесь после семи лет без побед. Я знаю, что это очень важно для фанатов», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали массовую драку в дерби с ЦСКА.