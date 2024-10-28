В «Атланте Юнайтед» отреагировали на вызов Миранчука в сборную России

В пресс-службе клуба Профессиональной футбольной лиги (МЛС) «Атланта Юнайтед» заявили, что решение о поездке в сборную России остается за самим Алексеем Миранчуком. Их слова приводит «Матч ТВ».

«Клуб никогда не вмешивается в международные вызовы. Все всегда остается на усмотрение футболиста. Сейчас у нас запланированы игры с «Интер Майами» 2 и 9 ноября. Если победим, то сыграем и после 10 ноября», — заявили в клубе.

Ранее Миранчук попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. 15 ноября Россия должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а 19 ноября сыграет с Сирией в Волгограде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов может не приехать в сборную России в ноябре.