Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса» и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

Теперь на счету Овечкина 859 заброшенных шайб в НХЛ. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы.

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2. На счету Овечкина заброшенная шайба и две результативные передачи.

Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Коламбусом», стала для россиянина шестой в первых десяти играх сезона-2024/25.

«Вашингтон» после 11 сыгранных матчей набрал 16 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции «Флорида», имея в активе 19 баллов.

«Коламбус» идет на 11 месте в Восточной конференции, набрав 11 очков.

В следующем матчем «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени.

«Филадельфия» свой следующий матч проведет 6 ноября с «Каролиной».

Ранее Овечкин прокомментировал старт «Вашингтона» в НХЛ.