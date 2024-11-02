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«Будут взлеты и падения»: Овечкин о старте «Вашингтона» в НХЛ

Овечкин о старте «Вашингтона»: будут взлеты, падения, мы должны держаться вместе

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Seth Wenig/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко оценил старт команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и заявил, что все в команде поддерживают друг друга. Его слова приводит AP News.

«Когда выигрываешь матчи, всегда царит такая атмосфера, исходящая от тренеров и игроков. Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, но сезон предстоит длинный. Очевидно, что будут взлеты и падения, поэтому мы должны держаться вместе, несмотря ни на что», — заявил он.

В ночь на 1 ноября «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс», а Овечкин оформил гол и довел общее число своих шайб в НХЛ до 858. До рекорда Гретцки ему остается забросить 36 шайб. Всего на счету Овечкина в текущем сезоне пять заброшенных шайб и пять результативных передач.

«Вашингтон» после девяти сыгранных матчей набрал 14 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на лед в 0.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд «Вашингтона» в XXI веке в Хэллоуин.

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