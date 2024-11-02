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Мостовой рассказал, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА

Экс-футболист Мостовой: «Спартак» закономерно обыграл ЦСКА

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что красно-белые закономерно обыграли столичный ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Кто хаял «Спартак»? Они вышли и закономерно победили. Не сказать, что были какие-то моменты, но «Спартак» с самого начала игры владел преимуществом. Был удивлен, что ЦСКА так выглядел», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом со штрафного на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место, набрав 25 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе 24 балла.

Ранее в матче ЦСКА — «Спартак» произошла драка.

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