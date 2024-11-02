В матче РПЛ ЦСКА — «Спартак» произошла драка

Во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» произошла драка.

Игрок «Спартака» Срджан Бабич заступился за Манфреда Угальде, который в игровом эпизоде получил по ногам. Потом футболист красно-белых Руслан Литвинов схватил за лицо Педро Рошу из ЦСКА, Роша ответил Литвинову ударом кулаком в голову.

По итогам эпизода Роша и Литвинов получили по красной карточке.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Сейчас идет середина второго тайма. «Спартак» выигрывает со счетом 1:0. Единственный мяч забил Тео Бонгонда.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 22 очка. ЦСКА располагается на пятом месте, имея 24 балла.

В прошлом туре чемпионата России армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича назвали слабым.