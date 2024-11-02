Футболисту ЦСКА грозит дисквалификация до конца года за удар в голову игроку «Спартака»

Футболисту московского ЦСКА Виллиану Роше грозит дисквалификация до конца года за то, что он ударил в голову игрока столичного «Спартака» Руслана Литвинова, передает Telegram-канал «Первый спорт».

Роша может пропустить от четырех до шести матчей, если его действия будут квалифицированы КДК РФС как участие в драке. В таком случае Роша сможет сыграть в чемпионате в следующий раз лишь в марте 2025 года.

Игрок «Спартака» Срджан Бабич заступился за Манфреда Угальде, который в игровом эпизоде получил по ногам. Потом футболист красно-белых Руслан Литвинов схватил за лицо Педро Рошу из ЦСКА, Роша ответил Литвинову ударом кулаком в голову. Инцидент произошел на 58-й минуте матча. Игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

По итогам эпизода Роша и Литвинов получили по красной карточке.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом со штрафного на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

Ранее легенда ЦСКА призвал клуб усилиться.