Легенда ЦСКА призвал клуб усилиться

Бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейской команде для борьбы за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно усилить состав.

По его словам, приглашение серба Марко Николича уже помогло команде укрепить позиции в лиге, и для улучшения результатов необходимо приглашать в клуб еще более качественных исполнителей.

«Любой тренер приходит в клуб для того, чтобы бороться за первое место. Николича для этого и брали, не просто же так он пришел. Он смотрел, изучал состав команды, под него были сделаны трансферы, взяты свободные агенты. Конечно, чтобы бороться за высокие места, нужно усиляться дополнительно — конкуренция большая», — заявил Масалитин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что ЦСКА сможет бороться за медали РПЛ.