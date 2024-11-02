В ЦСКА объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что его команда не смогла показать свой лучший футбол. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Слабая игра с нашей стороны. «Спартак» начал агрессивнее, атаковал первые 20-25 минут, но затем мы вернулись, стали атаковать, но делали это не так хорошо, как могли бы. Во втором тайме было много борьбы и много неправильных эмоций на поле. Там было все, кроме серьезного футбола. Нельзя нервничать — неважно, что это дерби. Надо держать концентрацию, чтобы не принимать неправильных решений. К сожалению, это у нас не получилось», — заявил Николич.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом со штрафного на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в матче ЦСКА — «Спартак» произошла драка.