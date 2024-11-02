В «Спартаке» рассказали, как смогли обыграть ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что его команда одержала заслуженную победу в дерби. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы всегда работаем над деталями, мы стараемся корректировать свою игру, потому что соперники разные. Мне было даже нечего сказать в перерыве, потому что они отыграли идеально с первой по 90-ю минуты. Я полностью доволен самоотдачей игроков и тем, что увидел на поле», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом со штрафного на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58-й минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в матче ЦСКА — «Спартак» произошла драка.