Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер Слуцкий рассказал, кто его поразил в Китае

Тренер Слуцкий о работе в Китае: больше всего впечатлен болельщиками

close
Кирилл Брага/РИА Новости

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что за время работы в Китае его больше всего поразили болельщики, передает Weibo.

«Это мой первый сезон в Китае, и я больше всего впечатлен болельщиками. Они дают мне силы каждый день делать работу хорошо», — сказал Слуцкий.

Вместе с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий стал серебряным призером чемпионата Китая. В заключительном, 30-м туре Суперлиги команда сразилась с «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Для подопечных Слуцкого подобный результат стал лучшим в Суперлиге за последние 16 лет. В сезоне команда также завоевала Суперкубок Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее клуб Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами