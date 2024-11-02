Тренер Слуцкий рассказал, кто его поразил в Китае

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что за время работы в Китае его больше всего поразили болельщики, передает Weibo.

«Это мой первый сезон в Китае, и я больше всего впечатлен болельщиками. Они дают мне силы каждый день делать работу хорошо», — сказал Слуцкий.

Вместе с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий стал серебряным призером чемпионата Китая. В заключительном, 30-м туре Суперлиги команда сразилась с «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Для подопечных Слуцкого подобный результат стал лучшим в Суперлиге за последние 16 лет. В сезоне команда также завоевала Суперкубок Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее клуб Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов.