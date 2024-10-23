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Клуб Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую победу в азиатской Лиге чемпионов

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РИА Новости

Китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл японский «Кавасаки Фронтале» в матче третьего тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча, которая проходила на стадионе «Шанхай», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Команда Леонида Слуцкого практически весь матч играла в большинстве: уже на 5-й минуте красную карточку получил хавбек «Кавасаки Фронтале» Марсиньо. Счет в этой встрече открыл Ван Хайцзянь на 24‑й минуте, а удвоил преимущество Андре Луис на 90+3-й минуте с пенальти.

После трех туров «Шанхай Шэньхуа» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав шесть очков. «Кавасаки Фронтале» идет десятым — у них три балла.одержал вторую победу в азиатской Лиге чемпионов и с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее команда Слуцкого вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая за два тура до конца чемпионата.

Ранее Слуцкий отказался возглавить сборную Китая.

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