«Манчестер Сити» сенсационно проиграл в матче чемпионата Англии

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» уступил «Борнмуту».

В самом начале первого тайма мяч забил футболист «Борнмута» Антуан Семеньо. В середине второго тайма Эванилсон удвоил преимущество своей команды. Йошко Гвардиол за восемь минут до конца встречи отыграл один мяч и установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 23 очка. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», имея в активе 25 баллов. На третьей строчке идет «Форест», имея в активе 18 очков.

«Борнмут» идет в АПЛ на восьмом месте, набрав 15 баллов.

В следующем матче АПЛ «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном». Встреча состоится 9 ноября. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

«Борнмут» померится силами с «Брентфордом». Матч пройдет 9 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 очко.

Ранее «Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя в чемпионате Англии.