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«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Рубин» в матче РПЛ

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Григорий Соколов/РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Под занавес встречи точным ударом отметился футболист «Локомотива» Артем Тимофеев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 31 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имеющий в активе 33 балла и игру в запасе с «Оренбургом».

«Рубин» идет на седьмом месте, имея в активе 18 баллов.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится в Москве. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Рубин» сыграет на своем поле с «Краснодаром». Матч состоится 10 ноября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Следующий тур станет заключительным в первом круге чемпионата России.

Ранее экс-футболист сборной России ответил на вопрос о фаворите матча ЦСКА — «Спартак».

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