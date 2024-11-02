Экс-футболист сборной России ответил на вопрос о фаворите матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что у московского ЦСКА будет преимущество перед столичным «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«Дерби — это совершенно иной матч. ЦСКА играет перед своими болельщиками. В связи с этим у «армейцев», возможно, есть небольшое преимущество», — сказал Широков.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре чемпионата России армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее «Спартаку» посоветовали убрать тренера.