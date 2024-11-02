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Вернуться на победные рельсы: «Локомотив» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Локомотив» — «Рубин». ОНЛАЙН

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Григорий Соколов/РИА Новости
В очередном матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
02 ноября 18:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» примет на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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