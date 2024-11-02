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Стали известны стартовые составы на матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московские ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа, Круговой, Зделар, Кисляк.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Маркиньос, Бонгонда, Угальде, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал Sport24, что Роман Зобнин и Кристофер Мартинс не сыграют с ЦСКА.

«Зобнин и Мартинс получили повреждения в ходе тренировочного процесса, поэтому пропускают сегодняшний матч», — сказал Зеленов.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре чемпионата России армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ЦСКА обыграет «Спартак».

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