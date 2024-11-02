Экс-игрок сборной России: хочется, чтобы ЦСКА обыграл «Спартак»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что московский ЦСКА обыграет столичный «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«В дерби шансы команд равны. Мне хочется, чтобы победил ЦСКА. Думаю, они на последних минутах смогут победить. А так будет видеться ничья. Счет будет 1:1, а потом ЦСКА забьет и выиграет», — сказал Булыкин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре чемпионата России армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

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