Журналист Губерниев ответил на вопрос, может ли Валиева вернуться в спорт

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что фигуристка Камила Валиева сможет вернуться в спорт, если она держит себя в форме, передает «ВсеПроСпорт».

«Если она держит себя в форме, то после окончания дисквалификации ничего не мешает ей вернуться. Вполне верю, что это возможно. Все в ее руках», — сказал Губерниев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее бывший врач Валиевой раскрыл правду о допинговой истории фигуристки.