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Месси рассказал, станет ли он тренером после завершения карьеры

Футболист Месси не хочет быть тренером после завершения карьеры

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Trevor Ruszkowski/Reuters

Футболист сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что после завершения карьеры он не хочет быть тренером, передает Marca.

«Я бы не хотел быть тренером, но я все еще не уверен, чем бы хотел заниматься в будущем. Думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие», — сказал Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча»,

Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами».

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