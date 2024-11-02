Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу Гран-при в Казани

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России «Идель», который проходит в Казани.

За свое выступление спортсменка набрала 85,67 балла. На втором месте оказалась Вероника Яметова, получившая за выступление 74,40 балла, замкнула тройку лидеров Софья Важнова (68,30).

Петросян занимается в тренерском штабе Этери Тутберидзе. На этапе Гран-при в Казани выступила еще одна ученица тренера — Дарья Садкова, но она за свой прокат набрала 61,24 балла.

Петросян — действующая чемпионка России. Она — двукратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024), бронзовая призерка национального первенства (2022).

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Яна Рудковская назвала самую дорогую фигуристку в мире.